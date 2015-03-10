تفكيك عبوتين وضعهما مجهولون لاستهداف دوريات أمنية بالفيوم

فككت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، اليوم، عبوتين ناسفتين عبارة عن ماسورة بها مواد متفجرة، باستخدام مدفع المياه، وضعهما مجهولون، على طريق العجميين-أبشواى، لاستهداف دوريات أمنية.

كان اللواء يونس الجاحر، مدير أمن الفيوم، قد تلقى بلاغا من المواطنين بالعثور على جسمين غريبين، وانتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة عبد الفتاح الشروبجى، نائب مدير الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وتبين أنهما عبوتين ناسفتين إحداهما على يمين الطريق، والأخرى على يسار الطريق بعدها بنحو 150 مترا، وكل منهما عبارة عن ماسورة مغلقة من الجانبين وبها 5 كيلو جرامات من المواد المتفجرة، وبها دائرة تفجير تعمل بالريموت كنترول، وبطارية، وتم تفكيك العبوتين، بمدفع المياه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.