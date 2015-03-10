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الصندوق الاجتماعى بالشرقية: ضخ مليار و500 مليون جنيه لتمويل 120 ألف مشروع

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الصندوق الاجتماعى بالشرقية: ضخ مليار و500 مليون جنيه لتمويل 120 ألف مشروع الصندوق الاجتماعى بالشرقية: ضخ مليار و500 مليون جنيه لتمويل 120 ألف مشروع
أكد المحاسب خالد نصر مدير الصندوق الاجتماعى بالشرقية، أن الصندوق ضخ حوالى مليار و569 مليون جنيه، لتمويل 120 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر، وأتاحت الآلاف من فرص العمل.

وأضاف خلال استقباله للدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، والمهندس أنور كيوان مدير منطقة وسط الدلتا للصندوق الاجتماعى بمقر الصندوق الاجتماعى بالزقازيق، لتفقد الشباك الواحد بالصندوق، أنه تم ضخ 182 مليون جنيه تقريبا فى مجال البنية التحتية ومشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة.

وأوضح مدير الصندوق الاجتماعى، أن محافظ الشرقية قام بتسليم 28 شيك لعدد 28 مشروع لأبناء الشرقية من الرجال والسيدات لإقامة المشروعات الصغيرة بنظام الإقراض المباشر، فى وجود عدد من القيادات التنفيذية بمكتبه بالمحافظة.

وقام محافظ الشرقية ومرافقوه من القيادات التنفيذية والشعبية ومسئولو الصندوق الاجتماعى بزيارة نظام الشباك الواحد، حيث أثنى على أداء الصندوق الاجتماعى.

وقال خالد نصر، إن نظام الشباك الواحد بالصندوق الاجتماعى بالشرقية قد قام بدمج عدد ( 10302 مشروع ) فى القطاع الرسمى، كما أن نظام الشباك الواحد يحتاج إلى مزيد من التعاون من الأطراف المعنية خلال الفترة القادمة.

من جانبه أكد المحافظ، أن الشباب هم أمل المستقبل، وأن المشروعات الصغيرة والقطاع الخاص هم قاطرة التنمية المستقبلية، معربًا عن استعداده لتقديم الدعم الكامل للصندوق حتى يستطيع تحقيق أهدافه فى هذا الشأن، داعيا كل الأطراف المعنية بالعمل الجاد نحو تحقيق أفضل النتائج على جميع المستويات للنهوض بالوطن الحبيب.

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مصر 365