رئيس جامعة المنصورة يكرم مدرسا بجراحة العظام لمشاركته بتأليف كتاب دولى

استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد أبو العطا مدرس مساعد بقسم جراحة العظام والإصابات بكلية الطب جامعة المنصورة لتهنئته لمشاركته بتأليف كتاب عبارة عن أطلس عمليات يحتوى على شرح توضيحى بالرسومات والصور لأحدث العمليات الجراحية فى مجال مناظير العظام وإصابات الرياضيين.



>

الدكتور محمد القناوى مع الدكتور محمد أبو العطا

وتم إصدار طبعتين منه الأولى باللغة الألمانية والثانية مترجمة ومنقحة باللغة الإنجليزية وقام الدكتور محمد أبو العطا بكتابة فصلين باللغة الألمانية وترجمة وتنقيح الكتاب للغة الإنجليزية كاملا.

شارك فى التأليف مجموعة من الخبراء من كبرى الجامعات الألمانية (جامعة ميونخ وجامعة فرايبورج وجامعة توبنجن وجامعة فرانكفورت) بالإضافة لجامعتى فيينا و ويلس بالنمسا وجامعة ديساروللو فى تشيلى.

وحصل الدكتور محمد أبو العطا على بعثة إشراف مشترك من الهيئة الألمانية للتبادل العلمى ووزارة التعليم العالى المصرية عام ٢٠١٠ فى قسم جراحة العظام والإصابات الرياضية ومناظير المفاصل بجامعة ميونخ ثم منحة خاصة من جامعة ميونخ فى نفس القسم من ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٤.



>

صورة جماعية للدكتور محمد القناوى بالجامعة

وحصل على البورد الأوروبى فى جراحة العظام ومنحه من الهيئة الألمانية للتبادل العلمى بقيمة ١٩٠٠٠ يورو لتوريد جهاز (سبايدر وتى ماكس) الأول من نوعه فى مصر والخاص بجراحات ومناظير المفاصل.

كما حصل على جائزة أفضل بحث فى مؤتمر الجمعية الألمانية لجراحات المناظير والإصابات الرياضية ٢٠١٤.

وقام بإلقاء العديد من المحاضرات والأوراق البحثية بالعديد من المؤتمرات العالمية والمحلية الخاصة بالمناظير وإصابات الملاعب.