رفع 88 مليونًا و760 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بقناة السويس

قال مصدر ملاحى مسئول بهيئة قناة السويس، إنه تم رفع قرابة 88 مليونًا و760 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه فى مشروع قناة السويس الجديدة حتى مساء أمس، بما يعادل 36.9% من المستهدف رفعه، بمتوسط تكريك يومى يقارب مليونًا و360 ألف متر مكعب.

وأضاف المصدر- فى تصريح له اليوم الثلاثاء- أن هناك 33 كراكة تعمل حاليًا فى أعمال التكريك بقطاعات المشروع الثلاثة، من بينها 9 كراكات تعمل بالتفريعة الغربية للقناة نجحت فى رفع 23 مليون متر مكعب من الرمال المبللة بالمياه بإجمالى 50% من المستهدف رفعه بالتفريعة الغربية، و19 كراكة تعمل فى المجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة نجحت فى رفع 61 مليون متر مكعب من الرمال المبللة بالمياه بإجمالى 9ر33% من المستهدف بالقناة الجديدة، بجانب 5 كراكات تعمل بتفريعة البلاح نجحت فى رفع 5 ملايين متر مكعب من الرمال المبللة بالمياه بنسبة 32% من المستهدف رفعه بتفريعه البلاح.

وأشار إلى وصول 3 كراكات جديدة إلى قناة السويس بنهاية هذا الشهر للانضمام للكراكات الحالية للعمل بالمشروع، ليبلغ اجمالى عدد الكراكات العاملة 36 كراكة.