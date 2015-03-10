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جامعة كفر الشيخ تحصل على اعتماد وكالة المجلس الدولى للمدربين المعتمدين

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جامعة كفر الشيخ تحصل على اعتماد وكالة المجلس الدولى للمدربين المعتمدين جامعة كفر الشيخ تحصل على اعتماد وكالة المجلس الدولى للمدربين المعتمدين
أكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن المركز الدولى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة كفر الشيخ حصل على وكالة المجلس الدولى للمدربين المعتمدين فى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط IBCT-MENA Focal Point ، وذلك فى مجال التنمية البشرية، حيث إن الاهتمام بالعنصر البشرى من أهم دعائم وركائز المؤسسات للارتقاء والتميز والتنافس على المستوى المحلى والدولى.

وأضاف القمرى فى تصريحات له، أنه تم تدريب القيادات والسادة أعضاء هيئة التدريس، والسادة الجهاز الإدارى بالجامعة، وكذلك أصبح المركز بجامعة كفر الشيخ يتيح الفرصة للعاملين بكل قطاعات الدولة (وزارة التربية والتعليم– الصحة – المالية – الهندسة.... إلخ) للتدريب، سواء تأهيل المدربين المعتمدين دوليا، أو تدريب وتأهيل فى مجال الإدارة والتواصل والتعليم والتدريس والبحث العلمى.

وأشار القمرى إلى أنه عقدت دورة للتدريب وستستمر لمدة خمسة أيام على التوالى حتى السبت القادم.

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