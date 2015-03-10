أخبار عاجلة

شوط أول «سلبي» بين الزمالك والشرقية -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الجامعة الألمانية: وقف الدراسة 3 أيام حدادا على روح يارا طارق

Google+ Print
الجامعة الألمانية: وقف الدراسة 3 أيام حدادا على روح يارا طارق الجامعة الألمانية: وقف الدراسة 3 أيام حدادا على روح يارا طارق
أصدرت الجامعة الألمانية، بيانا أعلنت فيه وقف الدراسة لمدة 3 أيام، وجميع الأنشطة الطلابية لمدة أسبوعين، حدادا على روح يارا طارق نجم الطالبة بكلية الهندسة التى توفيت داخل الجامعة.

وقالت الجامعة، إنه منذ اللحظة الأولى للواقعة، تم التعامل بكل جدية واهتمام، حيث نقلت الطالبة عن طريق إسعاف الجامعة إلى المستشفى، كما انتقلت قيادات الجامعة لمتابعة الموقف ومؤازرتها.

وأضاف البيان الذى نشرته الجامعة على موقعها الإلكترونى أن الجامعة بادرت بتحرير محضر بالواقعة فى قسم الشرطة المختص الذى أحالها للنيابة، وأن السائق سلم نفسه لجهات التحقيق التى تحفظت عليه وعلى الأتوبيس، مشيرا إلى أن الجامعة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة فى ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيقات.
>


>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365