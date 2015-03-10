الجامعة الألمانية: وقف الدراسة 3 أيام حدادا على روح يارا طارق

أصدرت الجامعة الألمانية، بيانا أعلنت فيه وقف الدراسة لمدة 3 أيام، وجميع الأنشطة الطلابية لمدة أسبوعين، حدادا على روح يارا طارق نجم الطالبة بكلية الهندسة التى توفيت داخل الجامعة.

وقالت الجامعة، إنه منذ اللحظة الأولى للواقعة، تم التعامل بكل جدية واهتمام، حيث نقلت الطالبة عن طريق إسعاف الجامعة إلى المستشفى، كما انتقلت قيادات الجامعة لمتابعة الموقف ومؤازرتها.

وأضاف البيان الذى نشرته الجامعة على موقعها الإلكترونى أن الجامعة بادرت بتحرير محضر بالواقعة فى قسم الشرطة المختص الذى أحالها للنيابة، وأن السائق سلم نفسه لجهات التحقيق التى تحفظت عليه وعلى الأتوبيس، مشيرا إلى أن الجامعة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة فى ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيقات.

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