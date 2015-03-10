أول صور لقاعة المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.. وتتسع لـ1700 شخص (تحديث)

اقتربت اللمسات الأخيرة لتجهيز القاعة الرئيسية للمؤتمر الاقتصادى، على الانتهاء استعدادا لبدء فعاليات موتمر تنمية ودعم الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ والتى تتسع لـ 1700 مقعد وفى نفس الوقت اوشكت القاعة التى ستضم الشركات الراعية على اكتمال حضور جميع ممثلى الشركات الراعية.



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القاعة الرئيسية للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ



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القاعة تتسع لـ1700 شخص بشرم الشيخ



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الأعمال النهائية لتجهيز القاعة الرئيسية للمؤتمر الاقتصادى



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اللمسات النهائية لقاعة مؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ



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أعمال التجهيزات للقاعة الرئيسية للمؤتمر الاقتصادى