أخبار مصر العاجلة.. لا زيادة بأسعار السولار.. و22.5% ضريبة موحدة للدخل

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها تأكيدات حكومة المهندس إبراهيم محلب، عدم وجود أى نوايا لزيادة أسعار السولار فى الفترة الحالية، إضافة إلى قرار الحكومة توحيد الضرائب على الدخل بحد أقصى 22.5%.

وضمت باقة الأخبار العاجلة من "اليوم السابع" تغطية لاستعدادات الحكومة وأجهزتها المختلفة لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، ومناقشة مشروعات القطاعات الحكومية المقرر عرضها بالمؤتمر، فضلاً عن متابعة لوصول وفود الدول المشاركة فى المؤتمر.

وفى سيناء، قدم "اليوم السابع" تغطية لتحركات الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لضبط الجناة فى الهجومين الإرهابيين اللذين شهدتهما العريش صباح اليوم اليوم، ضد معسكر أمن مركزى وكمين أمنى، واللذان أسفرا عن استشهاد 2 وإصابة 49 آخرين.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" كواليس وفاة طالبة الجامعة الألمانية يارا طارق، والتى سقطت تحت عجلات أتوبيس الجامعة، فى حلقة جديدة من مسلسل الإهمال داخل المؤسسات التعليمية، والاحتجاجات التى نظمها طلاب الجامعة للمطالبة بمحاسبة المسئولين عن وفاتها، بالتزامن مع إحالة سائق أتوبيس الجامعة للنيابة العامة..

وفيما أهم الاخبار العاجلة:

الحكومة: لا صحة لرفع أسعار السولار وزيادة ضخ الكميات

الحكومة تعلن توحيد أسعار الضرائب بحد أقصى 22.5٪ على الدخل

البنك الدولى: معدل النمو المتوقع بمصر 4% ومتفائلون بنجاح المؤتمر الاقتصادى

مدير مكتب الرئيس السيسى يتفقد قاعات عقد المؤتمر الاقتصادى

مستشار الرئيس للأمن يتفقد قاعات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ (تحديث)

الاتحاد الأوروبى: "الممثل السامى" تلقى كلمة فى افتتاح المؤتمر الاقتصادى

مصر للطيران: تنظيم 162 رحلة إلى شرم الشيخ استعداداً للمؤتمر الاقتصادى

استشهاد مجند وإصابة 3 فى هجوم إرهابى جديد على ارتكاز أمنى بالعريش

ارتفاع مصابى حادث العريش الإرهابى إلى 42 مصابًا بينهم مدنيون

بالصور..مقتل إرهابى واستشهاد عامل وإصابة 24 مجندا فى هجوم معسكر الأمن بالعريش

مصدر: انفجار عبوة أثناء سير مدرعة فى ثانى عملية إرهابية بالعريش

مقتل إرهابيين وإصابة 4 فى انفجار عبوات ناسفة أثناء تعبئتها بالخانكة

النيابة تخطر المحامين بجلسة تجديد حبس الضابطين المتهمين بقتل محامى المطرية

الداخليــة: القبض على 37 متهمًا من قيادات الجماعة الإرهابية

حبس سائق أتوبيس الجامعة الالمانية.. وعرضه على الطب الشرعى

بالفيديو.. تظاهر طلاب الجامعة الألمانية للتنديد بمصرع زميلتهم تحت عجلات الأتوبيس

الجامعة الألمانية تعلن الحداد 3 أيام لوفاة الطالبة يارا طارق

اعتصام طلاب الجامعة الألمانية للمطالبة بمحاسبة المسئولين عن مقتل يارا طارق

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