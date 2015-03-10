سائق "توك توك" لرئيس الوزراء: صلح حال البلد الـ"بايظ".. ومحلب: ليك حق

اتهم المواطن "علاء"، سائق "توك توك"، الحكومة بالتقصير، فى ظل ارتفاع الأسعار ومشاكل الطرق، قائلاً "هانعمل إيه.. فيه ناس بتقضى عشاها نوم".

وناشد علاء فى حواره مع الإعلامى معتز بالله عبد الفتاح، عبر برنامج "يوم فى حياة رئيس وزراء مصر" عبر الفضائية المصرية الأولى، رئيس مجلس الوزراء، بإصلاح الطرق وحل أزمة الغلاء، قائلاً: "أنصح رئيس الوزراء بإصلاح حال البلد البايظ والأسعار اللى ولعت نار.. ولو ما عرفش يبقى الغلط فيه".

من جانبه، اعترف رئيس الوزراء بارتفاع الأسعار ووجود مشاكل فى الطرق، ومجموعة من التحديات التى تتطلب خطة للمواجهة فى ظل الموارد المحدودة، وقال: "إحنا معترفين وليك حق فى كل اللى قولته.. ولذا يجب على المسئولين تحمل المسئولية.. وفعلا فيه مشاكل فقر فى البلد ومشكلة فى الشوارع والطرق والاسعار بتغلى، وأملنا ان المواطن يتعلم كويس، ولكن على كل رئيس قرية تسوية مشاكل الطرق بالإمكانيات المتاحة، ولو عملوا كدا يا علاء الوضع هيتحسن".