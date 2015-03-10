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الدفاع بـ"أحداث الذكرى الرابعة لثورة يناير" يدفع ببطلان الضبط والتفتيش

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الدفاع بـ"أحداث الذكرى الرابعة لثورة يناير" يدفع ببطلان الضبط والتفتيش الدفاع بـ"أحداث الذكرى الرابعة لثورة يناير" يدفع ببطلان الضبط والتفتيش
دفع المحامى خالد على، عضو هيئة الدفاع عن متهمى قضية "أحداث عنف الذكرى الرابعة للثورة" ببطلان القبض على المتهمين والتفتيش، وبطلان تحقيقات النيابة .

جاء ذلك أمام محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار احمد عبدالله، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، نظر ثانى جلسات محاكمة 68 متهما بينهم فتاة، على خلفية اتهامهم فى أحداث العنف، التى وقعت بمحيط ميدان التحرير فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عددا من الاتهامات، ومن بينها: إثارة الشغب، وقطع الطريق، والتجمهر، والبلطجة، فضلاً عن مقاومة السلطات، وخرق قانون التظاهر.

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