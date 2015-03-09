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موجز الصحافة المحلية: محمد شاكر: كهرباء الصيف المقبل "أمن قومى"

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موجز الصحافة المحلية: محمد شاكر: كهرباء الصيف المقبل "أمن قومى" موجز الصحافة المحلية: محمد شاكر: كهرباء الصيف المقبل "أمن قومى"
تناولت الصحف المحلية عددا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، وكان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع"تحت عنوان:"مش خايف من مصير السادات لأن محدش هيموت قبل أوانه"، وكشف كواليس تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش افتتاح 19 مشروعا نفذتها القوات المسلحة، حيث كشف الرئيس السيسى أن أعضاء من الكونجرس الأمريكى حذروه من الاغتيال، وقال الرئيس: "السادات استشهد لإنقاذ مئات الآلاف وإن كانت حياتى ثمنا لإنقاذ المصريين فهى ثمن ليس كبيرا".

وقالت جريدة "الأهرام"، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أكد أن كهرباء الصيف المقبل "أمن قومى"، وإن تعمل على عدة محاور لتأمين استقرار التيار لجميع المشتركين من خلال إضافة 6 آلاف ميجاوات اعتبارا من نهاية مايو المقبل.

وأضاف شاكر أن هناك تنسيقا مع وزارة البترول لتوفير احتياجات المحطات من الوقود اللازم لتشغيل المحطات بقدرات تصل إلى 30 ألف ميجاوات، وأن برامج الصيانة بالوحدات القائمة يتم تنفيذها وفقا لبرنامج زمنى حتى لو اضطررنا إلى تخفيف الأحمال.
> وقال شاكر انه لم يتم إلغاء دعم الطاقة، فهو باق لمحدودى الدخل، وانه يتم حاليا توزيع 10 ملايين لمبة "ليد" موفرة للطاقة على المواطنين من خلال فاتورة الكهرباء بواقع 4 لمبات لكل مشترك .

ونقلت جريدة "المصرى اليوم" بيان للديوان الملكى السعودى، ينص على أن دول مجلس التعاون الخليجى وافقت على استضافة محادثات فى الرياض لإنهاء الأزمة اليمنية، وقال البيان إن طلبت من دول التعاون الخليجى بناء على طلب الرئيس عبدربه منصور هادى، استضافة المحادثات فى الرياض، مقر المجلس، وأن دول المجلس وافقت على ذلك الطلب .

وكشفت جريدة "الشروق" عن تعثر اللجنة الوطنية لسد النهضة الاثيوبى فى اختيار مكتب استشارى لإجراء الدراسات الفنية لتقييم الآثار السلبية للسد على الامن المائى المصرى والسودانى، بعد ثلاثة ايام من الاجتماعات المكثفة فى الخرطوم بين الخبراء المصريين والأثيوبيين والسودانيين، وقالت مصادر فى الوفد الفنى المصرى "إن تعثر الاتفاق فى اختيار المكتب سببه عدم التوافق بين خبراء الدول الثلاث على العروض الخاصة بالوقت وطريقة تقييم آثار السد والتنبؤ بتأثيره على تدفق المياه والتأثيرات البيئية والاقتصادية"، وكانت اللجنة الفنية تسلمت قبل عشرة أيام العروض الفنية والمالية من المكاتب الاستشارية الدولية المختارة لدراسة ملف السد، حيث انتهت كل دولة من تقييم العروض تمهيدا لاختيار مكتب واحد وفق شروط الوقت المحدد فى خارطة الطريق المتفق عليها فى مفاوضات الخرطوم.

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