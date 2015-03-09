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بالفيديو.. طونى خليفة: أعشق الإسلام لأنه دين الرحمة والحرية والكرامة

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بالفيديو.. طونى خليفة: أعشق الإسلام لأنه دين الرحمة والحرية والكرامة بالفيديو.. طونى خليفة: أعشق الإسلام لأنه دين الرحمة والحرية والكرامة
أعرب الإعلامى طونى خليفة، عن عشقه واحترامه للدين الإسلامى، قائلا: "أنا لست مسلما لكنى أعشق الإسلام لأنه يحترم الإنسان ويؤمن له حريته وكرامته وحقه فى الحياة والعيش الكريم".

وهاجم الإعلامى طونى خليفة، خلال تقديمه برنامج "أسرار تحت الكوبرى”، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، الإرهابيين الذين يقتلون باسم الدين، مؤكداً أنه لا يوجد فى الأديان السماوية شىء يبيح ويسمح بقتل الأبرياء لمجرد أنهم ينتمون إلى عقيدة أخرى.

وأكد أن الدين الإسلامى الصحيح هو الذى يبنى على التسامح والرحمة والمحبة وليس القتل، متمنياً من الله عز وجل أن نعود إلى ديننا الصحيح وأن تبتعد عنا جميع الأعمال الإجرامية.


>صحفى"فيديو 7"يروى لـ"طونى خليفة" تفاصيل تحقيقه عن كارثة مستشفى المحلة
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مصر 365

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