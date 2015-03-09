ضبط سيارة ملاكى ببورسعيد تحمل أرقام استيكر لاصق بالمخالفة لقانون المرور

نجحت مباحث المرور ببورسعيد من ضبط سيارة تحمل لوحات معدنية لرقم 012 بمحيط حى الشرق وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته لنيابة المرور لمخالفته القانون.

وكانت المتابعة على صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قد رصدت استياء بعض المواطنين من سيارة ملاكى تقف بنطاق حى الشرق وتحمل لوحات معدنية من ثلاثة أرقام.

استيكر لاصق.

>وبتقنين الإجراءات توصلت تحريات الرائد حسن السخرى رئيس مباحث مرور بورسعيد من تحديد السيارة وضبطها حيث تبين قيام مالكها ويدعى "م.م.م" بتدوين أرقامها عن طريق أرقام استيكر لاصق وليس عن طريق الكتابة على اللوحة.

وبمواجهته اعترف أنه يقوم بإزالة الأرقام وإعادة لصقها كما تبين قيامه فور علمه بتداول صورة السيارة على صفحات التواصل الاجتماعى بإعادة لصق الأرقام الصحيحة للسيارة والتى تحمل رقم 20120 ملاكى بورسعيد.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والمرورية حيال السيارة نظرًا لقيام مالكها بتدوين أرقامها عن طريق "استيكر لاصق" مخالفًا بذلك قواعد وقوانين المرور .