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السيطرة على حريق بوحدة سكنية بالسويس بعد تسرب بالغاز

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السيطرة على حريق بوحدة سكنية بالسويس بعد تسرب بالغاز السيطرة على حريق بوحدة سكنية بالسويس بعد تسرب بالغاز
تمكنت قوات الدفاع المدنى مساء اليوم من السيطرة على حريق شب بوحدة سكنية بأحد العمارات بمنطقة السلام بحى فيصل بالسويس وذلك بحد حدوث تسرب بخط الغاز بالعمارة.

تلقى اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس إخطارا من الدفاع المدنى بنجاح القوات فى السيطرة على حريق بإحدى الوحدات السكنية بمنطقة السلام دون وقوع أى خسائر فى الأرواح أو خسائر مالية كبيرة.
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