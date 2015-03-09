ضبط مبالغ مالية كبيرة مع مصرى حاول تهريبها إلى السعودية

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الاثنين، بقيادة العميد أيمن عبد الفتاح، من ضبط راكب مصرى حاول تهريب مبالغ مالية كبيرة أثناء سفرة للأراضى السعودية

وأثناء إنهاء إجراءات طائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى المدينة اشتبه الأمين عبد الوهاب فيصل، فى راكب مصرى وبعرضه على الرائد ياسر منصور والمقدم خالد زكريا أمرا بتفتيشه وعثر معه على مبلغ 140 ألف دولار.

وبالتحقيق معه تبين أن والدة المتهم مغادرة معه على نفس الرحلة وبتفتيشها عثر معها على مبلغ 20 ألف ريال سعودى، أمر اللواء علاء الدين على مدير أمن المطار باتخاذ الإجراءات القانونية معهم.