تقدم هشام رجب محامي، اليوم الاثنين، ببلاغ رقم 4372 لسنة 2015، ضد هاني المسيري محافظ الإسكندرية، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، يتهمهما باستغلال النفوذ ، مشيرا الى وجود صلة بينهما مما تسبب فى استغلال لبيب لنفوذه بتعين المسيري محافظ للاسكندرية .

وأشار رجب فى بلاغه إلى أن المسيري استغل نفوذه فى إنهاء مدة عمل رئيس جهاز حماية أملاك الدولة نعمة عبد العاطى، وذلك بعد ان رفضت تخصيص قطعة أرض لصالح القنصلية الأمريكية، لافتا إلى أن هناك أنباء عن أن المسيري يحمل الجنسية الأمريكية، بالاضافة الى أن شقيقته تعمل سكرتيرة للسفير الأمريكى، وإن صحت تلك الأنباء فهذا يمثل استغلالا للنفوذ .

وطالب النجار باستدعاء نعمة عبد العاطى رئيس جهاز حماية أملاك الدولة لسماع أقوالها حول الواقعة .



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بلاغ للنائب العام يتهم محافظ الاسكندرية باستغلال النفوذ



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بلاغ للنائب العام يتهم محافظ الاسكندرية باستغلال النفوذ