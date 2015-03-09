شهود عيان: مسلحون ينصبون كمينًا للأهالى على طريق العريش

نصب مسلحون يرجح أنهم تابعون لتنظيم بيت المقدس كمينًا مسلحًا على طريق التفافى للأهالى يربط بين مدينتى وقرى العريش ورفح والشيخ زويد.

وقال شهود عيان إن المسلحين ينصبون الكمين المتحرك على الطريق الجنوبى المار من جنوب العريش فى اتجاه مناطقها الشرقية مرورًا بمنطقة كرم القواديس خلال ساعات النهار.

وأكد عدد من السائقين أن المسلحين يظهرون ملثمين ويطالبون المارين إبراز بطاقتهم والتى يراجعونها ويحققون مع السائقين بحثًا عن مطلوبين إليهم من بين الأهالى إضافة إلى جنود شرطة أو عاملين من المدنيين.

وقال أحد السائقين إن أحدهم سأله: "هل تسمع أغانى، وهل تدخن"، أوضح الأهالى أن طريق العريش الشيخ زويد الالتفافى هو المسار الوحيد المسموح للمدنيين السير عبره نظرًا لإغلاق الطريق الرئيسى الذى يخضع للسيطرة الأمنية بمنطقة مدخل العريش واضطرار المسافرين إلى سلوك طرق التفافية وصولاً للعريش.