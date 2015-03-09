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محلب: المؤتمر الاقتصادى بداية انطلاقة مصر ورسالتنا للعالم "نحن على الطريق"

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محلب: المؤتمر الاقتصادى بداية انطلاقة مصر ورسالتنا للعالم "نحن على الطريق" محلب: المؤتمر الاقتصادى بداية انطلاقة مصر ورسالتنا للعالم "نحن على الطريق"
أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن المؤتمر الاقتصادى بداية لانطلاقة وتغيير المناخ، متابعًا: "هناك دولة قادرة على جذب المستثمر وحمايته، المؤتمر كان الهدف منه ليس ترويجيًا ولكن إعلاء فكر للعالم بأننا على الطريق".

وأضاف محلب خلال كلمة له، بمؤتمر مؤسسة الأهرام المنعقد اليوم الاثنين، بأحد فنادق القاهرة: "عاهدنا أنفسنا لاستكمال المؤتمر من ناحية قانون الاستثمار، والتأكيد على رؤية واضحة للاقتصاد، وإستراتيجية واضحة لا تتغير بتغير الحكومات، كان مهم أن يكون لهذا الشعب إستراتيجية واضحة وستعلن فى المؤتمر".

وأضاف أن الكلمة فى الأهرام ستظل موثوق فيها، مشيرًا إلى أن الجميع تعلم السياسة والفكر من الأهرام، مشيرًا إلى أن الروح الوطنية لتوضيح ومساندة الدولة فى مؤتمرها كان واضحًا فى المقالات.

ولفت محلب، إلى أن أى تنمية مستدامة يجب أن تكون بتنمية اقتصادية وإستراتيجية للسكان، موضحًا أنه كان يجب أن يكون هناك خطة واضحة لإستراتيجية السكان وتم عمله بالفعل.

وذكر محلب، أنه كان لابد أن تؤمن أن التعليم الفنى والتدريب الحقيقى وإعداد الشباب مهم، وأنه كان هناك ضرورة لإضافة وزارة التعليم الفنى، مؤكدًا أن التعليم الفنى ثروة بشرية، وأنه طوق النجاة الوحيد للهروب من الواقع".


>وصول محلب وهيكل وأبو هشيمة لاحتفال الأهرام بانعقاد المؤتمر الاقتصادى

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