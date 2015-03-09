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نائب لبنانى: الحديث الإيرانى عن كون العراق جزء من الأمة الفارسية وقاحة

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نائب لبنانى: الحديث الإيرانى عن كون العراق جزء من الأمة الفارسية وقاحة نائب لبنانى: الحديث الإيرانى عن كون العراق جزء من الأمة الفارسية وقاحة
علق النائب اللبنانى جمال الجراح عضو "كتلة المستقبل"على ماذكره مستشار الرئيس الإيرانى مؤخرا بشأن عودة الامبراطورية الفارسية، بأنه وصول حدود الوقاحة فى اعتبار بغداد جزءا من الأمة الفارسية.

وقال الجراح فى تصريح صحفى اليوم الاثنين "هى ليست المرة الأولى التى يعبر فيها المسئولون الإيرانيون عن حقيقة المشروع الفارسى فى المنطقة، لكن ربما مستشار الرئيس الإيرانى يونسى، عبر هذه المرة بطريقة وقحة وصلت إلى حدود الوقاحة الكبرى واعتباره العراق جزءا من الأمة الفارسية أو النفوذ الإيرانى أو جزءا من إيران جغرافيا وتاريخيا.

وأضاف "يبدوا أنه لا يعرف تاريخ بغداد ولا يعرف تاريخ هذه المنطقة ويعتبر أن كل الدول والأراضى التى يمكن أن يصل إليها الإيرانى تصبح تحت سيطرته وتحت حكمه".
>واعتبر الجراح أن "المشروع الفارسى واضح فى المنطقة ويهدف إلى بسط سلطته على كامل المنطقة العربية" .

وقال "إننا بحاجة إلى استراتيجية كاملة على امتداد الوطن العربى لمجابهة هذا الغزو الإيرانى تجند لها الإمكانات اللازمة العسكرية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والموقف الدولى المناسب".

ورأى أن "هناك نوعا من التراخى الدولى تجاه هذا الغزو الفارسى للمنطقة العربية، وفى أحيان كثيرة نرى نوعا من المساعدة الضمنية لهذا الغزو كما حدث فى العراق".
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