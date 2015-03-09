استشارى: الليزر أفضل تقنية لتبييض الأسنان

تغير اللون الطبيعى للأسنان يؤرق الكثير من الأشخاص نتيجة ارتباطه بمظهر الفم وابتسامته، لذلك يلجأ البعض لتبييض الأسنان.

حول ذلك قال الدكتور محمد عماد الدين استشارى تجميل الأسنان وعضو الأكاديمية الأمريكية لطب تجميل الأسنان، عادة ما يلجأ البعض لإجراء تبييض الأسنان نتيجة تغير لونها الطبيعى.

أسباب تغير اللون الطبيعى للأسنان

>أشار د.عماد إلى أن تغير لون الأسنان يحدث نتيجة عوامل وأسباب تتعلق بالنمط الغذائى الخاطئ مثل:

1) التدخين.

>2) الإفراط فى تناول المشروبات الغازية والكافين مثل القهوة.

>3) الأغذية ذات الألوان مثل البنجر والجزر.

>4) عامل العمر.

أنواع تبييض الأسنان

1) التبييض الكيميائى للأسنان:

2) التبييض الضوئى للأسنان:

3) الليزر

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>وأضاف د.عماد أن هناك ثلاث طرق تكنولوجية تستخدم فى إجراء تبييض الأسنان والتى منها:>يعتبر التبييض الكيميائى أكثر الأنواع التى تساهم فى تسوس الأسنان، ذلك لأنه يتم استخدامه من خلال وضع جيل على سطح مينا الأسنان لتفتيح لونها، ما يجعل الأسنان أكثر عرضة للإصابة بالتسوس، كما يعتبر هذا النوع منتشر بكثرة فى المولات التجارية.>يتم استخدام هذا النوع فى تبييض الأسنان بواسطة الأشعة فوق البنفسجية، الذى يعتقد الكثير من الأشخاص أنها أشعة ليزر، نظرا لأن لونها يتشابه مع أشعة الليزر الزرقاء، والتى فى الغالب تكون نتيجتها غير مرضية لأنها متوقفه على الجهاز التكنولوجى المستخدم.>يعتبر التبيض بواسطة الليزر أفضل طرق تبيض الأسنان، نظرا لأن نتائجه دائما تكون مرضية بالنسبة لدرجة التبييض وبنسب أعلى من النوعين السابقين، كما أنه يفضل استخدامه لقلة ضرره على الأسنان ولا يستغرق الكثير من الوقت.