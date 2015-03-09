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لجنة الأمم المتحدة للتحقيق فى حرب غزة تطلب تأجيل نشر تقريرها

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لجنة الأمم المتحدة للتحقيق فى حرب غزة تطلب تأجيل نشر تقريرها لجنة الأمم المتحدة للتحقيق فى حرب غزة تطلب تأجيل نشر تقريرها
ذكر بيان للأمم المتحدة اليوم الاثنين أن اللجنة التى تحقق فى جرائم الحرب المحتملة التى ارتكبها الجانبان خلال حرب غزة العام الماضى طلبت تأجيل نشر تقريرها من مارس حتى يونيو حزيران "لتقييم المزيد من المعلومات".

وكان من المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها عن انتهاكات القوات الإسرائيلية ومقاتلى حماس فى غزة خلال الحرب التى دارت فى شهرى يوليو تموز وأغسطس آب إلى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة فى جنيف فى 23 مارس اذار.

وقال رئيس المجلس يواكيم روكر فى بيان إنه يدعم الطلب الخاص بالتأجيل إلى يونيو حزيران 2015 للانتهاء من التقرير. وكان الرئيس السابق للجنة التحقيق وليام شاباس تنحى عن منصبه الشهر الماضى بعد اتهامات إسرائيلية له بالانحياز بسبب تقديمه مشورة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وتطالب إسرائيل بعدم اصدار التقرير.

وقالت مارى ماكجوان التى ترأست اللجنة خلفا لشاباس فى رسالة إلى رئيس المجلس روكر والتى نشرت اليوم ايضا "يتعين على اللجنة فى هذا السياق أن تحلل بمنتهى الموضوعية العدد الكبير من الوثائق والمستندات الاضافية التى وصلت على مدى الاسابيع القليلة الماضية من الجانبين والمتعلقة ببعد تقصى الحقائق فى التفويض الممنوح لنا."
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