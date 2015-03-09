المفتى: أفكار لمراجعة إجراءات التقاضى والمجتمع يطبق أحكام الفقه الإسلامى

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الشريعة موجودة فى حياتنا، ولسنا فى حاجة إلى من ينبهنا لها، ولم تغب عن الواقع المصرى، مضيفًا: أنه عند وضع الدستور المصرى كانت تجربة فريدة فى النقاش قادها الأزهر الشريف فيما يخص بعض المواد المتعلقة بالشريعة، فالمجتمع مطبق لأحكام الفقه الإسلامى فى نظامه القانونى.

وأضاف الدكتور شوقى علام مُفتى الجمهورية، توجد أفكار الآن لمراجعة إجراءات التقاضى، حيث هناك قضايا يكون فيها الحق واضح، ولكن الإجراءات يجب أن يتبعها القاضى حتى لا يبطل الحكم، موجهًا رسالة: اطمئنوا فالمؤسسات المصرية بخير.

وأضاف خلال كلمته بالندوة التى أقامها الرواق الأزهرى بقاعة الإمام محمد عبده بجامعة الأزهر فرع الدراسة بعنوان: "الدين والسياسة من المنظور الفقهى الأصولى"، أن التجربة المصرية العريقة فى إطار التشريع والقانون هى عريقة جدًا، وممتدة عبر التاريخ، واستفاد منها الكثيرون فى الدول العربية، لأنها تجربة رصينة وقوية، وهى مأخوذة من الفقه ومتفق معه.

وتابع: إن فكرة تطبيق الشريعة بدأت عند غير الإزهريين، والأزهر الشريف نظر فى المسألة، مضيفًا: ليس هناك فى التشريع ما نخجل منه.

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