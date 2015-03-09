اليوم السابع: السيسى "مش خايف من مصير السادات لأن محدش هيموت قبل أوانه"

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تحت عنوان "مش خايف من مصير السادات لأن محدش هيموت قبل أوانه"، تكشف "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدًا الثلاثاء، كواليس تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش افتتاح 19 مشروعا نفذتها القوات المسلحة، حيث كشف الرئيس السيسى أن أعضاء من الكونجرس الأمريكى حذروه من الاغتيال، وقال الرئيس: "السادات استشهد لإنقاذ مئات الآلاف وإن كانت حياتى ثمنا لإنقاذ المصريين فهى ثمن ليس كبيرا".

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