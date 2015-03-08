استشارى نساء: التهيئة النفسية لفترة البلوغ تجنب الفتاة المشاكل النفسية

التأهيل قبل البلوغ ضرورة للفتاة

فترة البلوغ تعد من أهم المراحل التى تمر على الفتيات، وتتطلب استعدادا من نوع خاص، فالتغيرات التى تطرأ على الفتاة فى تلك المرحلة، تعرضها للعديد من المشاكل الصحية والنفسية.

يؤكد الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة، على ضرورة التمهيد للفتاة قبل بداية مرحلة البلوغ، ومنذ سن التاسعة، بتوعيتها لما ستتعرض له من تغيرات فى شكل الجسم وتوزيع الدهون، كما يجب أن تستوعب الفتاة أن ما تمر به هو أمر مكرم وليس مكروها، ولا يستدعى الخجل فهى تغيرات طبيعية، تؤهلها فيما بعد لحمل رسالة سامية وهى الأمومة.

التعامل الخاطئ قد يصيب الفتاة بصدمة عصبية

ويوضح أبو النجا، أن أغلب الفتيات قد يعانين من صدمات نفسية، نتيجة لعدم استيعابهن للتغيرات التى تنتابهن، وفى حالة تعامل الأهل بصورة خاطئة قد تتعرض الفتاة لحالة من الخوف والقلق الشديد، وهو ما يدفعها للانطواء والرغبة فى العزلة، وهو ما يؤثر على جميع وظائفها وخاصة العقلية والفكرية.

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