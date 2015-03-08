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مباحث الإسكندرية: بصمات الجناة قادتنا لضبط زارعى العبوات الناسفة

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مباحث الإسكندرية: بصمات الجناة قادتنا لضبط زارعى العبوات الناسفة مباحث الإسكندرية: بصمات الجناة قادتنا لضبط زارعى العبوات الناسفة
قال العميد شريف عبد الحميد، مدير مباحث الإسكندرية، إن بصمات العناصر الإرهابية على العبوات الناسفة التى تم تفكيكها من خلال خبراء المفرقعات ومن ثم أدلة البحث الجنائى قادتنا إلى التوصل والقبض على العديد من الإرهابيين بالمحافظة، موضحاً أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على مصنع هذه العبوات.

وأضاف مدير مباحث الإسكندرية، خلال لقاء له ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، أن ضمن الإرهابيين مهندس يمتلك شركة للكيماويات.


>تفكيك عبوة ناسفة بجوار نقطة شرطة الورديان بالإسكندرية

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