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النمسا تعلن فقدان الاتصال بـ 9 من مواطنيها يعملون فى ليبيا

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النمسا تعلن فقدان الاتصال بـ 9 من مواطنيها يعملون فى ليبيا النمسا تعلن فقدان الاتصال بـ 9 من مواطنيها يعملون فى ليبيا
أعلنت وزارة الخارجية النمساوية إنها فقدت الاتصال بتسعة أجانب يعملون لصالح شركة "فاوس" النمساوية للخدمات النفطية والذين اختطفهم تنظيم "داعش" فى ليبيا.

وقال ميشائيل لينهارت، المسئول البارز فى الوزراء، إنه "لا يوجد حاليا علامة على حياة ولا دليل على وفاة" العمال، ومن بينهم نمساويا وتشيكيا وسبعة مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبى.

واستعادت فرق الأمن الموقع يوم الجمعة فى أعقاب الهجوم على حقل الغانى للنفط، وألقى لينهارت فى بيان اليوم الأحد باللائمة فى الهجوم على المنتمين لتنظيم داعش فى سرت القريبة، والمعروف "أنهم كانوا وراء الإعدام الوحشى لمجموعة من المسيحيين المصريين فى وقت سابق".

وأضاف أن النمسا على تواصل مع السلطات الليبية ومع "كافة الدول والمنظمات الصديقة التى لديها خبرة خاصة فى هذه المنطقة".
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