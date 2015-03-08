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رئيس هيئة الأركان الأمريكية: بعض الجنود العراقيين سيئو التجهيز

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رئيس هيئة الأركان الأمريكية: بعض الجنود العراقيين سيئو التجهيز رئيس هيئة الأركان الأمريكية: بعض الجنود العراقيين سيئو التجهيز
قال الجنرال مارتن ديمبسى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إن بعض وحدات الجيش العراقى فى جدول التدريب الذى تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش يبدون غير مستعدين.

وتحدث ديمبسى للصحفيين اليوم الأحد، على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول فى شمال الخليج العربي، غير بعيد عن الساحل الإيراني.

وقال إنه لا يرى سببا لإرسال المزيد من المدربين أو المستشارين الأمريكيين إلى العراق الآن. وبشكل أعم دافع عن وتيرة الحملة العسكرية.

وأوضح ديمبسى إن المستشارين الموجودين الآن فى العراق عليهم فى بعض الأحيان أن ينتظروا وحدات الجيش العراقى لتظهر للتدريب.
>وأضاف أن بعض الوحدات التى تظهر هى "قليلة القوة وأحيانا بدون معدات مناسبة، متابعاً أن هذه مشكلة يمكن للحكومة العراقية أن تعالجها.
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