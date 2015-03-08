"النواب الليبى": قدمنا للمبعوث الأممى قائمة أسماء للحكومة المقبلة

قال الناطق الرسمى باسم مجلس النواب الليبى فرج بوهاشم، إن وفد مجلس النواب قدم خلال جلسته مع المبعوث الأممى برنارديون ليون بالمغرب قائمة أسماء يرغب أن تكون فى الحكومة المقبلة.

وأضاف بو هاشم فى تصريح صحفى اليوم، أنه بعد أن ينتهى الحوار فى المغرب سوف نعاود الجلوس مع ليون لمعرفة الأسماء التى تم اختيارها لحكومة الوفاق الوطني، قائلا: "إن مجلس النواب لن يوافق على أسماء غير مرغوب فيها من قبل الشارع الليبى لأنه هو الجسم الشرعى و من سيعطى الثقة للحكومة من عدمها ".

وتابع لقد أبلغنا ليون فى اجتماعنا معه أن المجلس من المستحيل أن يوافق على أى حكومة يتم املاءها و أختيارها من الخارج ، لأن الشعب الليبى هو من أعطانا الشرعية و نحن لن نخذله فى ذلك و لا يمكن أن نعطى الثقة لحكومة تم اختيارها من الخارج.

يذكر ان مفاوضات بين الأطراف المتنازعة بالمغرب أختتمت أمس على ان تعود للاستئناف يوم الأربعاء المقبل.

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