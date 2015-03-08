ضبط 31 حقيبة متفجرة بأحد الأسواق القديمة بمدينة المرج الليبية

أكد مصدر أمنى ليبى أن عملية المداهمة التى قامت بها قوات الأمن فى اليومين الماضيين لأحد الأسواق القديمة بمدينة المرج، أسفرت عن ضبط 31 حقيبة متفجرة منتهية الصلاحية.

ونفى المصدر - فى تصريح اليوم - مصادرة أى نوع من أنواع الأسلحة الأخرى خلال عملية المداهمة، واصفًا كل ما قيل عن ذلك من قبل ترويج الشائعات.

وأضاف المصدر أن هذه الحقائب منتهية الصلاحية تم الاستيلاء عليها من قبل أحد الشباب وتخزينها فى مبنى سوق عام غير متكامل أثناء ثورة فبراير 2011 من مخازن القوات المسلحة فى محاولة لبيعها أو المتاجرة به، وعندما علم والده بالأمر قام بإبلاغ الجهات المعنية عنها، وتم بالتالى إبلاغ الشرطة العسكرية التى انتقلت إلى عين المكان وضبطت الحقائب وقامت باستدعاء الغرفة الأمنية وقاموا بعرضها على المختصين لفحصها والتأكد من صلاحيتها وقد تأكد بالفعل أنها غير صالحة للاستعمال.

يذكر إن مدن الشرق الليبى تشهد استنفاراً أمنياً منذ تفجيرات القبة التى أودت بحياة ما لا يقل عن 40 شخصًا.

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