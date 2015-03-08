رئيس وزراء قطر يصل الجزائر فى زيارة تستمر 3 أيام

وصل رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطرى عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثانى اليوم الأحد إلى الجزائر فى زيارة تستمر ثلاثة أيام بدعوة من نظيره الجزائرى، عبد المالك سلال.

وتأتى الزيارة فى إطار الحوار السياسى الذى يجريه البلدان على أعلى المستويات كما ستكون مناسبة للتطرق إلى مجمل المسائل المرتبطة بتطور العلاقات الثنائية فى بعديها السياسى والاقتصادى.

كما سيتم غدا الاثنين إطلاق مشروع إنجاز مركب الحديد والصلب ببلارة بولاية جيجل التى تقع على مسافة 350 كيلومترا شرق الجزائر، فى إطار الشراكة الصناعية بين شركتى سيدار الجزائرية وقطر ستيل.

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