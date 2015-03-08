أخبار مصر للساعة 10.. محلب:نعمل على بناء مصر فسقوطها يعنى انهيار المنطقة

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، فى مقدمتها نفى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وجود أى فتور فى العلاقات المصرية السعودية بعد تولى الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الأمور فى المملكة، وذكر قائلاً: "هناك قربة وتقارب بين الدولتين وهو ما عبر عنه الملك سلمان والرئيس السيسى، وهناك من يريد خلق هذا المناخ لإفساد الصورة ومن يريد المصلحة العربية، فكما نحن نخطط للبناء هناك من يخطط للهدم بهدف زعزعة أمن المنطقة، وانهيار مصر سيكون خطيرًا على المنطقة كلها"، مضيفًا أن هناك أهدافًا واضحة للبعض تعمل على هدم الدولة المصرية وتقويض أركانها، وذكر قائلاً: "وأسهل شىء هو ضرب اقتصاد الدولة، وانهيار مصر وسقوطها يعنى انهيار المنطقة كلها، ونحن نعمل على بناء مصر".

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المدرس المتورط فى قتل طالب إسلام شريف بالصف الخامس الابتدائى

كما أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد بمناسبة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، والذى ينطلق فى الفترة من 13 إلى 15 مارس الحالى بمدينة شرم الشيخ.

كانت لجنة الطوابع بالهيئة قد قامت بدراسة مقترح إصدار طابع فى تلك المناسبة المهمة، ووقع الاختيار على التصميم الحالى، وجارٍ الطبع فى مطابع البريد على أن يطرح الطابع فى مكاتب البريد مع انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادى الأسبوع المقبل.

وشهد ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، مساء اليوم، مطادة بالرصاص بين 3 مسجلين خطر وضابط شرطة، أسفرت المطاردة عن إصابة الضابط والقبض على المتهمين. تم نقل الضابط المصاب للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

وفيما يلى موجز أخبار الساعة العاشرة مساء..

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رئيس الوزراء: "خطر انهيار مصر سيعود على المنطقة كلها"

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رئيس الوزراء: تحقيق نقلة نوعية فى حياة المواطن يطلب من 2 لـ 3 سنوات

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>رئيس الوزراء: قانون الاستثمار يلائم البيئة المصرية برؤية عالمية

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>محلب: تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد تشترك فيها كل الأجهزة الرقابية

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>اشتباكات عنيفة بين الإخوان وقوات الأمن فى شارع الطالبية بالهرم

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إصابة ضابط بالرصاص بكمين شبرا خلال مطاردة 3 مسجلين فى القليوبية

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بالفيديو.. زملاء ضحية مدرسة السيدة زينب يروون تفاصيل الواقعة

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محلب: الخط الساخن 19280 للإبلاغ عن أماكن السوق السوداء لبيع الأنابيب

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الإخوان تقصى حلفاءها من برلمانها المزعوم وتعيّن جمال حشمت رئيسا بدلا من قيادى سابق من غد الثورة..وتستحوذ على مناصب الوكلاء والرئيس..وبان: الجماعة قررت التعامل بدون واجهات.. وصقر: الإخوانى يعشق المناصب

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غدا.. الرئيس السيسى يفتتح مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس

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الأحزاب تطالب بحوار مجتمعى حول قانونى الانتخابات.. وتباين مواقفها بشأن زيادة المقاعد الفردية.. المصريين الأحرار والتجمع: ضمانة لدستورية القانون.. والحركة الوطنية والتيار الديمقراطى: ليس الحل الأمثل

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صافيناز تعقد مؤتمرا صحفيا غدا للتعقيب على واقعة اتهامها بإهانة علم مصر

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القبض على المدرس المتهم بقتل طالب بالابتدائى بالسيدة زينب

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"منشقو الإخوان" يطالبون "التضامن" بتأسيس جمعية استهلاكية باسم الجماعة

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"الصحة": ضحية تفجير الإسكندرية شاب فى العقد الثالث من عمره

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رجال أعمال مصريون يدعمون المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.. البدوى: الوفد سيدعم المؤتمر ماديا وإعلاميا وسياسيا.. وساويرس: أشارك بالمؤتمر الاقتصادى بعدة مشروعات أحدها بمليارى دولار.. وقانون الاستثمار إنجاز

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فتح الصالة الرئاسية بالمطار لاستقبال وزير الخارجية الإماراتى

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تضاعف أرباح شركة نجل رئيس هيئة الطرق والكبارى 30 ضعفا بعد تولى والده المنصب.. إيرادات الشركة ظلت معدومة حتى قفزت لـ2.7 مليون جنيه 2013 .. وسعد الجيوشى يرد: "ابنى ناجح والرقابة عارفة كل حاجة"

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إطلاق طابع بريد بمناسبة مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ

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مدير شرطة النقل يفحص جسمًا غريبًا بمحطة الشهداء به رسالة "جئناكم بالذبح"

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الأوقاف تلزم الأئمة بتوقيع إقرار التبرؤ من الإخوان والجماعات الإرهابية

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محمد حسان للإخوان: ربنا يغفر لمن يهاجمنى.. ويؤكد: لن أغادر مصر

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على جمعة: سيد قطب كان يؤيد ثقافة العرى بدليل مقالته "الشواطئ الميتة"

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جابر القرموطى: أشكر "اليوم السابع" على تغطيتها للأحداث بالفيديو

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بالفيديو.. مركز شباب "نجريد" بالغربية انطلاقة محمد صلاح للعالمية.. مدربه يكشف أسرارا جديدة عن الفرعون الصغير: إصراره مدهش رغم صغر حجمه وتسديداته القوية سبب تفوقه

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بعد السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للبرلمان..انتظروا "إسرائيلى أو حمساوى أو داعشى أو قطرى" نائبا أو رئيسا للمجلس..يطّلع على ميزانية التسليح ويراقب ويشرّع..وخبراء: الحل فى فقرة 9 مادة 16 بقانون الجنسية

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السيسى للسفراء الأفارقة المعتمدين بالقاهرة: حريصون على الانفتاح على أفريقيا.. الرئيس يؤكد: نتطلع لعلاقة نموذجية مع دول حوض النيل.. ووجهنا دعوة لكافة رؤساء الدول الأفريقية للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى

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بالفيديو.. "اليوم السابع" ينفرد بأول حوار مع أسرة الطالب إسلام ضحية عنف أستاذه بمدرسة شهداء بورسعيد فى السيدة زينب.. الأم: مات على إيد مدرس ملتحى علشان ما حفظ آية.. والأب: 12 سنة شقا ضاعت بضربة عصاية

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