أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك -
ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب -
"صحة الإسماعيلية": علاج 12 ألف مريض ضمن حملة القضاء على فيروس "سي" -
عودة السياح الفرنسيين إلى موريتانيا بعد 10 سنوات من الغياب -
وزير الداخلية: كافة قطاعات الوزارة شاركت في مكافحة الإرهاب -
حظك اليوم برج الأسد الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

الوليد بن طلال يستقبل الرئيس التنفيذى لـ"سناب شات"

Google+ Print
الوليد بن طلال يستقبل الرئيس التنفيذى لـ"سناب شات" الوليد بن طلال يستقبل الرئيس التنفيذى لـ"سناب شات"
إستقبل الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، إيفان سبيجل، الرئيس التنفيذى لسناب شات Snapchat وقد رافقه عمران خان، الرئيس الاستراتيجى لسناب شات Snapchat.

وحضر اللقاء من شركة المملكة القابضة كل من الدكتور عادل السيد، عضواً تنفيذياً فى مجلس الإدارة ومديراً تنفيذياً للاستثمارات الدولية والمباشرة، ومحمد فهمى، المدير المالى والإدارى ونايف الزهير مدير المواقع والشبكات الإلكترونية.

وبحث الوليد مع إيفان سبيجل آفاق تعاون مستقبلى بين شركة المملكة القابضة وسناب شات Snapchat، وعدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التباحث حول مجالات التعاون فى إدارة مجال التكنولوجيا بين شركة المملكة القابضة وسناب شات Snapchat. كما تطرق الاجتماع إلى استثمارات الوليد فى الولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره أكبر مستثمر أجنبى.

سناب شات Snapchat أطلقت للمرة الأولى فى يوليو 2011، حيث بدأها براون وسبيجل كمشروع لأحد فصول سبيجل فى جامعة ستانفورد، حيث كان سبيجل متخصص فى تصميم المنتجات، سناب شات Snapchat هى إحدى خدمات المراسلة فى وسائل التواصل الاجتماعى الأكثر شعبية المتاحة على الهواتف الذكية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365