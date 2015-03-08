الوليد بن طلال يستقبل الرئيس التنفيذى لـ"سناب شات"

إستقبل الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، إيفان سبيجل، الرئيس التنفيذى لسناب شات Snapchat وقد رافقه عمران خان، الرئيس الاستراتيجى لسناب شات Snapchat.

وحضر اللقاء من شركة المملكة القابضة كل من الدكتور عادل السيد، عضواً تنفيذياً فى مجلس الإدارة ومديراً تنفيذياً للاستثمارات الدولية والمباشرة، ومحمد فهمى، المدير المالى والإدارى ونايف الزهير مدير المواقع والشبكات الإلكترونية.

وبحث الوليد مع إيفان سبيجل آفاق تعاون مستقبلى بين شركة المملكة القابضة وسناب شات Snapchat، وعدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التباحث حول مجالات التعاون فى إدارة مجال التكنولوجيا بين شركة المملكة القابضة وسناب شات Snapchat. كما تطرق الاجتماع إلى استثمارات الوليد فى الولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره أكبر مستثمر أجنبى.

سناب شات Snapchat أطلقت للمرة الأولى فى يوليو 2011، حيث بدأها براون وسبيجل كمشروع لأحد فصول سبيجل فى جامعة ستانفورد، حيث كان سبيجل متخصص فى تصميم المنتجات، سناب شات Snapchat هى إحدى خدمات المراسلة فى وسائل التواصل الاجتماعى الأكثر شعبية المتاحة على الهواتف الذكية.