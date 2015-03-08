ضبط شقيقين بتهمة تزوير أختام حكومية بقنا

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم قنا من ضبط شقيقين لقيامهما بتزوير وتقليد أختام الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة وأقسام الشرطة وإنهاء عدد من الأوراق من خلال تلك الأختام المزورة للمواطنين مقابل مبالغ مالية بقنا.

تلقى اللواء عادل عبدالعظيم أيوب مدير أمن قنا إخطارا يفيد بقيام"عبدالرحمن . أ . م" 52 سنة، رئيس قسم بمديرية التنظيم والإدارة وشقيقه محمد، 40 سنة، مدرس كمبيوتر، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى تزوير الأوراق الرسمية مقابل الحصول على مبالغ مالية من المواطنين.

وبتقنين الإجراءات قامت قوة أمنية ضمت النقيبين أحمد شكرى، وأحمد يسرى، معاونى المباحث بمداهمة منزلهما، وأفادت الأجهزة الأمنية أنه عثر بحوزتهما على أختام مقلدة لوزارات الخارجية والتربية والتعليم وأختام خاصة بأقسام ومراكز الشرطة والنيابات والمحاكم والمرور والشهر العقارى بالإضافةإلى طوابع مزورة بلغت قيمتها ما يقرب من 350 ألف جنية، جارى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.