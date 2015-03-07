انتقال قيادات أمن القاهرة لمعاينة آثار انفجار سيارتى مدينة نصر

انتقل اللواء يحيى العراقى نائب مدير أمن القاهرة لقطاع شرق القاهرة لمعاينة آثار تفجير سيارتين بمدينة نصر.

كان اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة تلقى بلاغا بحدوث انفجار فى حى السفارات بمدينة نصر، فانتقل رجال المفرقعات وبصحبتهم الأجهزة الكشفية، وتبين أن مجهولين زرعوا عبوتين ناسفتين أسفل سيارتين وانفجرتا.

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