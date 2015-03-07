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إخلاء سبيل مدير التفتيش البحرى ومندوب شركة البترول بكفالة 50 ألف فى قضية الرشوة

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إخلاء سبيل مدير التفتيش البحرى ومندوب شركة البترول بكفالة 50 ألف فى قضية الرشوة إخلاء سبيل مدير التفتيش البحرى ومندوب شركة البترول بكفالة 50 ألف فى قضية الرشوة
قرر قاضى المعارضات بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية مساء اليوم السبت إخلاء سبيل مدير التفتيش البحرى بالغردقة ومندوب شركة بترول بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات فى قضية الرشوة المالية المتهمين فيها والتى ألقت القبض عليهم متلبسين.

كانت نيابة الغردقة الكلية برئاسة أحمد غلاب قررت حبس مدير عام مكتب التفتيش البحرى بالبحر الأحمر ومندوب شركة بترول 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن ألقى رجال الرقابة الإدارية القبض عليهما خلال تلقى الأول رشوة من الثانى لتسهيل إجراءات بحرية خاصة بالتفتيش له.

كما قررت النيابة ندب خبير أصوات لتفريغ الشرائط المصورة والفيديوهات التى صورتها الرقابة الإدارية خلال تلقى الأول الرشوة من الثانى.

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مصر 365