أسباب ارتباط السمنة بأمراض القلب

علاقة السمنة بالإصابة بأمراض القلب

السمنة أحد أكثر الأمراض انتشارًا على مستوى العالم، نتيجة ممارسة العادات الحياتية والغذائية غير الصحية، التى تؤدى إلى زيادة الوزن، مما يترتب عليه إصابة الأشخاص ببعض الأمراض وخاصة القلب والأوعية الدموية.

حول ذلك قال الدكتور أحمد كامل حسن استشارى أمراض القلب بالمعهد القومى للقلب، أن البدانة أحد العوامل التى تساهم فى ارتفاع نسبة الدهون بالدم مثل الكولسترول والدهون الثلاثية.

تأثير السمنة على الإصابة بأمراض القلب

وأشار د. أحمد قائلاً "إفراط الأشخاص البدناء فى تناول أغذية غير صحية تحتوى على نسبة عالية من الدهون، يساهم فى زيادة فرص إصابة الشخص بانسداد الشرايين المغذية والمسئولة عن ضخ الدم للقلب نتيجة ارتفاع الدهون".

وأضاف د. أحمد، أن السمنة تؤدى إلى ضعف عضلة القلب نظرًا لاحتياج الجسم لبذل مجهود زائد أثناء عملية ضخ الدم بالجسم نتيجة كمية الطعام الكبيرة، لذلك ينصح د. أحمد الأشخاص المصابين بالسمنة بضرورة اتباع نظام غذائى صحى لتفادى أضرارها.

موضوعات متعلقة:

دراسة أمريكية: السمنة قاتل القلب "الصامت"