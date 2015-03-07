أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أسباب ارتباط السمنة بأمراض القلب

Google+ Print
أسباب ارتباط السمنة بأمراض القلب أسباب ارتباط السمنة بأمراض القلب
السمنة أحد أكثر الأمراض انتشارًا على مستوى العالم، نتيجة ممارسة العادات الحياتية والغذائية غير الصحية، التى تؤدى إلى زيادة الوزن، مما يترتب عليه إصابة الأشخاص ببعض الأمراض وخاصة القلب والأوعية الدموية.

علاقة السمنة بالإصابة بأمراض القلب

حول ذلك قال الدكتور أحمد كامل حسن استشارى أمراض القلب بالمعهد القومى للقلب، أن البدانة أحد العوامل التى تساهم فى ارتفاع نسبة بالدم مثل الكولسترول والدهون الثلاثية.

تأثير السمنة على الإصابة بأمراض القلب

وأشار د. أحمد قائلاً "إفراط الأشخاص البدناء فى تناول أغذية غير صحية تحتوى على نسبة عالية من الدهون، يساهم فى زيادة فرص إصابة الشخص بانسداد الشرايين المغذية والمسئولة عن ضخ الدم للقلب نتيجة ارتفاع الدهون".

وأضاف د. أحمد، أن السمنة تؤدى إلى ضعف عضلة القلب نظرًا لاحتياج الجسم لبذل مجهود زائد أثناء عملية ضخ الدم بالجسم نتيجة كمية الطعام الكبيرة، لذلك ينصح د. أحمد الأشخاص المصابين بالسمنة بضرورة اتباع نظام غذائى صحى لتفادى أضرارها.

موضوعات متعلقة:


>دراسة أمريكية: السمنة قاتل القلب "الصامت"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم