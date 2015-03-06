للرجال فقط.. أدوية قرحة المعدة والأعصاب والضغط تضعف القدرة الجنسية

فى بعض الأحيان، تتأثر القدرة الجنسية للرجال نتيجة للعديد من العوامل، ومنها تناول بعض الأدوية.

وحول هذا يقول الدكتور محمد عبد الرسول مدرس جراحة المسالك البولية، إن هناك بعض الأدوية ينتج من تناولها ضعف القدرة الجنسية عند الرجل، ومنها أدوية الضغط، خاصة التى تحتوى على عنصر "بيتا بلوكر"، موضحًا أن أدوية قرحة المعدة أيضًا تقلل كمية الدم التى تصل للقضيب، وبعض أدوية الأعصاب التى تأخذ كالمهدئات ومضادات الاكتئاب والتوتر، والتى تضعف القدرة الجنسية لأنها تهدئ الأعصاب والانتصاب.

يتابع د. محمد، أنه عند تأثر القدرة الجنسية نتيجة تناول هذه الأدوية، ينصح باستخدام بدائل أخرى، وبالأخص صغار السن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لأنهم يصابون بضعف القدرة الجنسية فى سن مبكرة، وبالنسبة لمن يتناولون أدوية القرحة فعند التوقف عن تناولها تعود حالة الشخص لطبيعتها مرة أخرى وتعود القدرة الجنسية أيضًا.

فى النهاية يوصى الطبيب أن فى حالة وجود أى تأثر أو ضعف فى القدرة الجنسية نتيجة تناول هذه الأدوية، فيجب استشارة الطبيب وعلاج السبب، أو تغيير الدواء المسبب لذلك، ولا ينصح بتناول أى أدوية تساعد على تنشيط القدرة الجنسية لتجنب حدوث مضاعفات.

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