إرشادات يجب اتباعها بعد عمليات الانزلاق الغضروفى

إرشادات يجب اتباعها بعد عمليات العمود الفقرى:

زيادة الوزن تسبب حمل على العمود الفقرى:

يلجأ بعض الأشخاص إلى إجراء عمليات جراحية لعلاج الفقرات والانزلاق الغضروفى، وبعد هذه العمليات لابد من اتباع بعض الإرشادات للوقاية من عودة الآلام مرة أخرى.>وفى هذا السياق يوضح الدكتور وائل قبطان أستاذ جراحة العمود الفقرى بكلية طب القاهرة، بعض الإرشادات التى يجب اتباعها، بعد إجراء جراحة بالعمود الفقرى حتى لا تحدث المضاعفات مرة أخرى، ومنها عدم حمل أشياء ثقيلة وعدم الجلوس على الأرض وممارسة الرياضة بانتظام كالمشى والسباحة، وذلك لتقوية العضلات وأربطة العمود الفقرى بما يمنع عودة الآلام مرة أخرى.>يستطرد حديثة قائلاً "من الضرورى تجنب زيادة الوزن، لأنه يزيد من الأحمال على العمود الفقرى، مشيرًا لأنه فى حالة عدم الالتزام بالتعليمات التى تم ذكرها فقد يحدث متاعب والآلام فى الغضاريف التى أجريت جراحة بها، أو الغضاريف المجاورة.

يشير أستاذ جراحة العمود الفقرى، أن فى حالة عدم اتباع التعليمات التى تم ذكرها بعد العملية الجراحية، وعودة الغضروف، من الممكن أن يتم التدخل الجراحى مرة أخرى ولا توجد له أية مضاعفات.

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