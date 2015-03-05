اليمن تنفى تنفيذ عمليات أمنية ايرانية بأراضيها لتحرير دبلوماسى مختطف

نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية اليمنية صحة مانشرته وسائل إعلام إيرانية عن تنفيذ أجهزة الأمن الإيرانية عملية أمنية معقدة على الأراضى اليمنية لتحرير الملحق الادارى بسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية بصنعاء نور احمد نيكبخت من قبضة العناصر الإرهابية التى قامت باختطافه واحتجازه منذ21 يوليو 2013 .

وأكد المصدر لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) أنه لم يتم تنفيذ أى عملية أمنية على الأراضى اليمنية وإنما كانت العملية فى بلد آخر ضبطت خلالها مجموعة من العناصر الإرهابية وفى ضوء تلك العملية التى جرت خارج اليمن تمت المقايضة بالإفراج عن الدبلوماسى الإيرانى مقابل الإفراج عن تلك العناصر المضبوطة فى تلك الدولة.

ووصل الدبلوماسى الإيرانى نيکبخت إلى مطار مهر آباد فى طهران بعد تحريره من "الجماعات الإرهابية فى اليمن".

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فى وقت سابق اليوم الخميس أن "كوادر وزارة الأمن فى الجمهورية الإسلامية ، واستنادا لإجراءات استخباراتية وعملياتية ، تمكنت من تحرير الدبلوماسى من براثن الجماعات الإرهابية وإعادته إلى الوطن".

وكان الملحق الإدارى فى سفارة إيران فى صنعاء قد اختطف من قبل مجهولين مسلحين فى يوليو من عام 2013 وهو فى طريقه من منزله إلى مقر عمله.

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