انفجار يستهدف اعضاء كبارا فى جبهة النصرة فى سوريا

قالت مصادر من الجماعات الاسلامية المناهضة للحكومة السورية إن انفجارا استهدف اعضاء فى جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة فى سوريا فى محافظة ادلب اليوم الخميس وان من المعتقد ان القائد العسكرى العام للجماعة ابو همام الشامى اصيب.

وقالت المصادر إن الانفجار نتج عن ضربة جوية للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة اصابت اجتماعا لاعضاء كبار من جبهة النصرة فى بلدة سلقين قرب الحدود مع تركيا. ولم يتسن لرويترز التأكد بصورة مستقلة من المعلومات بسبب قيود على التغطية الصحفية.

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