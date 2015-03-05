انفجار يستهدف اعضاء كبارا فى جبهة النصرة فى سوريا

قالت مصادر من الجماعات الاسلامية المناهضة للحكومة السورية إن انفجارا استهدف اعضاء فى جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة فى سوريا فى محافظة ادلب اليوم الخميس وان من المعتقد ان القائد العسكرى العام للجماعة ابو همام الشامى اصيب.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقالت المصادر إن الانفجار نتج عن ضربة جوية للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة اصابت اجتماعا لاعضاء كبار من جبهة النصرة فى بلدة سلقين قرب الحدود مع تركيا. ولم يتسن لرويترز التأكد بصورة مستقلة من المعلومات بسبب قيود على التغطية الصحفية.
وقالت المصادر إن الانفجار نتج عن ضربة جوية للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة اصابت اجتماعا لاعضاء كبار من جبهة النصرة فى بلدة سلقين قرب الحدود مع تركيا. ولم يتسن لرويترز التأكد بصورة مستقلة من المعلومات بسبب قيود على التغطية الصحفية.
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