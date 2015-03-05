هآارتس:أبو مازن يعتزم وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل

كشفت صحيفة "هـــآارتس" الإسرائيلية النقاب عن أن منظمة التحرير الفلسطينية تعتزم وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل، وسيتم الإعلان عن ذلك رسميا بعد انتهاء اجتماع المجلس المركز ى لمنظمة التحرير اليوم الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مسئول فلسطينى رفيع المستوى قوله إن القرار نابع من الخطوات التى اتخذتها الحكومة الإسرائيلية الأخيرة والتى تضمنت تجميد نقل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية والاستمرار فى بناء المستوطنات.

وأضاف المسئول الفلسطينى أن قرار وقف التنسيق الأمنى مع تل ابيب طرح بقوة فى اجتماعات منظمة التحرير الفلسطينية، وفى انتظار إعلان ذلك رسميا من الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن .

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى الأيام القليلة الماضية مارست قيادات بحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية ضغوطا على أبو مازن لوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل ومن المتوقع موافقته على ذلك .

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