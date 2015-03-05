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مقتل القائد العسكرى لجبهة النصرة فى انفجار استهدف قادتها بسوريا

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مقتل القائد العسكرى لجبهة النصرة فى انفجار استهدف قادتها بسوريا مقتل القائد العسكرى لجبهة النصرة فى انفجار استهدف قادتها بسوريا
قال مصدران بالمعارضة داخل سوريا لرويترز، إن ابو همام الشامى القائد العسكرى العام لجبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة فى سوريا قتل فى انفجار استهدف اعضاء كبارا فى الجماعة.

وأضاف المصدران، أن الشامى هو أكبر شخصية فى الجبهة تلقى حتفها منذ تشكيل الجماعة فى 2012 وحارب فى افغانستان والعراق وسوريا.

وقالا إن الانفجار نتج عن ضربة جوية للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة اصابت اجتماعا عالى المستوى لجبهة النصرة فى محافظة ادلب الشمالية الغربية.
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