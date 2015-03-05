مستقبل وطن بالإسماعيلية ينظم فعالية لتوعية المواطنين بقانون المرور

نظم حزب مستقبل وطن أمانة الإسماعيلية فعالية لتوعية المواطنين والسائقين بقانون المرور الجديد وتعريفهم بنصوص القانون وأهم بنوده ومن خلال دور الحزب فى توعية المواطنين.

وقال أحمد دنقل، أمين العمل الجماهيرى بحزب مستقبل مصر بالإسماعيلية، إنه تم التنسيق بين الحزب وإدارة مرور الإسماعيلية بقيادة العميد محمد عامر قائد المرور بالمحافظة.

وأشار دنقل إلى أن الفعالية تم تنظيمها على نطاق محافظة الإسماعيلية وسوف يتم تطبيقها بباقى المراكز لتوعية السائقين بالقانون الجديد وتم استهداف موقف الفردوس وموقف الحكر وحى السلام وميدان عرابى وميدان الممر.

وأكد بولا سعد، أمين التنظيم بالحزب، أن الفعالية قد لاقت قبولا كبيرا من المواطنين، مشيرا إلى أن المواطنين لم يكتفوا بالحصول على إرشادات المرور فقط ولكن كان لديهم الرغبة فى معرفة المزيد عن الحزب كون الحزب شبابيًا ويستهدف جميع الفئات والطوائف.

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