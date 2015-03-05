زراعة الشرقية: المحفظة الإلكترونية ترصد بيانات 600 مزارع

أكد المهندس جمال العزب وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن المديرية عقدت اجتماع المحفظة الإلكترونية لمحافظة الشرقية والتى تنفذ فى ثلاث مراكز هى مركز الزقازيق ومركز فاقوس ومركز كفر صقر.

وأضاف العزب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" مساء اليوم الخميس أن الاجتماع تم بحضور المهندس علاء عفيفى مدير عام الزراعة ومديرى الجمعيات الزراعية بهذه النواحى.

وأشار العزب أنه تم بحث كيفية تنقية كشوف أسماء المزارعين المشاركين فى هذا المشروع بإجمالى ( 600 ) مزارع على مستوى المحافظة.

واستكمال بياناتهم من أرقام بطاقات الرقم القومى وأرقام التليفون المحمول حتى يتسنى إرسال رسائل نصية عن أهم التوصيات الزراعية لمحصول الأرز حسب كل مرحلة من مراحل نمو المحصول كخدمه إضافية بجانب مشروع الحيازة الإلكترونية الزراعية.