بلاغ كاذب بوجود حقيبة بها متفجرات بحى المهندسين بالجيزة

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا سلبيًا بوجود حقيبة مفخخة بشارع سوريا بجوار شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات وتبين من خلال الفحص أن الحقيبة خالية من أى مواد متفجرة، وبتمشيط المنطقة لم يتم العثور على أى مواد ناسفة.

وكانت الإدارة العامة للحماية المدنية ووزارة الداخلية قد تلقت العديد من البلاغات بوجود عبوات ناسفة خلال الثمانى والأربعين ساعة الماضية، وتبين أن معظم البلاغات الواردة سلبية، وأن ما تم فحصة من عبوات كان هيكليا وتحتوى على كمية قليلة من المواد القابلة للاشتعال، والهدف منها إثارة الفزع لا أكثر.