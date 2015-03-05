أستاذ تغذية: الكركديه الساخن يؤدى لهبوط فى الدورة الدموية

بعض المشروبات لها تأثير ضار على صحة الإنسان فى حالة تناولها بطريقة خاطئة، حيث تؤثر سلبيا على الصحة.

وحول هذا يقول الدكتور محمد سيد مسعود أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، إن تناول الفراولة باللبن، يعمل على تقليل القيمة الغذائية لهما، وذلك لاحتوائهما على الكالسيوم وكميات عالية من الأوجزالات عند تفاعلها مع بعضها البعض، تقل درجة الاستفادة من المشروب، وفى حالة الرغبة بتناول الفراولة باللبن فيجب الإكثار من اللبن بدلا من الفراولة حتى لا تقل قيمته.

يستكمل أن تناول الكركديه الساخن، قد يؤدى إلى هبوط الدورة الدموية، قد ينتج عنها الوفاة، وذلك بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض فى ضغط الدم،أما بالنسبة لمرضى حصوات الكلى، فيجب توخى الحذر من تناول عصير المانجو والفراولة والمشمش، لأنه يحتوى على نسبة كبيرة من الأوجزالات التى تساعد على زيادة حصوات الكلى وتجعل صحة الشخص فى منتهى الخطورة.

يشير د. محمد أنه بالنسبة للمشروبات الغازية فلها تأثير ضار على صحة الرياضيين بالأخص عن غيرهم، لأنهم يحتاجون للكالسيوم فى أجسامهم حتى يساعدهم على انقباض العضلات، وبالتالى عند تناول المشروبات الغازية يمتص الكالسيوم من الجسم فيحدث خلل فى وجود الكالسيوم بالعضلات.