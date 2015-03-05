منسق جمعية القلب الأمريكية: الوجبات السريعة أحد أسباب توقف القلب المفاجئ

قالت الدكتورة شيرين على، أستاذ مساعد طب الحالات الحرجة، ومنسق جمعية القلب الأمريكية بمصر، إن توقف القلب المفاجئ أصبح ظاهرة بين الشباب وصغار السن تحدث لعدة أسباب بينها عدم ممارسة الرياضة والوجبات السريعة والضغط الذهنى، بالإضافة إلى العوامل الوراثية.

وقالت منسق جمعية القلب الأمريكية بمصر، لـ"اليوم السابع"، إن توقف القلب يحدث فجأة قد يكون فى المنزل والشارع والنادى وغير ذلك بما يتطلب التوعية لمختلف الفئات بكيفية التعامل الصحيح مع حالات توقف القلب، وذلك من خلال ما يعرف بالإنعاش القلبى والرئوى.

وأضافت منسق جمعية القلب الأمريكية بمصر، أنه لابد من تنظيم حملات توعوية لمختلف الفئات بالإجراءات السليمة لإنعاش القلب، لافتة إلى أن الجمعية تنظم دورات على مدار العام يتم توجيهها لمختلف الفئات للتوعية بالإجراءات السليمة لإجراء إنعاش القلب، حيث تستهدف طلاب المدارس والمحاسبين والموظفين من خلال تدريبهم على تقنيات بسيطة.

بمستشفى جراحات القلب بعين شمس.. بالصور.. انطلاق دورة تدريبية لـ63 طبيبًا للتوعية بالإنعاش القلبى والرئوى