تأثير دوالى الخصية على الإنجاب والخصوبة والقدرة الجنسية للرجل

دوالى الخصية من المشكلات المرضية التى تعترض الكثير من الرجال، وتعد أحد أهم معوقات الإنجاب فى بعض الحالات دون غيرها.

الدكتور حامد عبد الله، أستاذ أمراض الذكورة والجلدية والتناسلية بطب القاهرة، أوضح أن دوالى الخصية لها من التأثير الكثير على الإنجاب والخصوبة والقدرة الجنسية للرجال، وتأثيرها السلبى يظهر بشكل مركز على درجة حرارة الخصية.

وظائف الخصية

ويضيف أن درجة حرارة الخصية الطبيعية 38 درجة مئوية، وهو ما يوفره وجودها خارج الجسم متدلية لتصبح درجة حرارتها مختلفة عن درجة حرارة الجسم، فهى مصنع الحيوانات المنوية والمصدرة لها، لتصل إلى بويضات الأنثى ليحدث الحمل بشكل طبيعى.

تأثير دوالى الخصية على الإنجاب

ويشير استشارى الذكورة إلى أن دوالى الخصية ترفع من درجة حرارة الخصية بشكل أعلى من الطبيعى، فتقلل من نسبة الحيوانات المنوية السليمة والقوية، وتضعف من قدرة الحيوان المنوى على اختراق البويضة، والأخطر أنها تتسبب فى تشويه وموت نسبة كبيرة من الحيوانات المنوية السليمة، وهو ما يجعلها عاملا مباشرا يؤثر سلبا على القدرة على الإنجاب وقد يؤخر حمل الزوجة لفترة طويلة حتى تلقى الزوج للعلاج.

تأثير دوالى الخصية على القدرة الجنسية والخصوبة

الدوالى تحدث آلاما مبرحة فى الخصية المصابة، كما أنها تقلص فى كثير من الأحيان حجم الخصية، مما يؤثر بالسلب على القدرة الجنسية للرجل وأداءه الجنسي، نتيجة الآلام المستمرة والتى تصبح فى كثير من الحالات غير محتملة لدرجة إجراء الجراحة.

لكن، وحسبما يؤكد "حامد" بعض الحالات النادرة لا تتأثر بدوالى الخصية ،وقد ينجب الرجل لأكثر من مرة دون علمه بإصابته بدوالى الخصية.

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