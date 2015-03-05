أمن الموانئ يضبط 3 ملايين براشوت نارى و66 ألف سلاح أبيض بالسخنة

أنهى ضباط مباحث أمن الموانئ بالسخنة، برئاسة المقدم أيمن رمضان، مساء اليوم الخميس، بالتنسيق مع جمارك السويس عملية فحص المضبوطات بالحاوية، التى تم التحفظ عليها صباح اليوم بميناء السخنة لوجود بداخلها مشمول متنوع قادم من دولة الصين، يحوى ألعابًا نارية وأسلحة بيضاء بالمخالفة للقانون، وإحباط محاولة تهريبها داخل البلاد.

تبين أن الحاوية تضم 3 ملايين و55 ألف براشوت نارى وأنواعا مختلفة من الألعاب النارية و60 ألف شمعة عيد الميلاد "أحد أنواع الألعاب النارية" و66 ألف قطعة سلاح أبيض.

أمن الموانئ يضبط حاويتين بداخلهما ألعاب نارية وأسلحة بيضاء بالسخنة