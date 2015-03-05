موجز أخبار مصر للساعة10..محلب: شرم الشيخ أصبحت من أجمل مدن العالم

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، فى مقدمتها ما كشفه مصدر مطلع، عن أن مسلحين استولوا اليوم على سيارة مياه تابعة لمحطة مياه بمنطقة الشيخ زويد بسيناء وذلك لاستخدامها فى أعمال إرهابية.

وأضاف المصدر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المسلحين أنزلوا السائق من السيارة تحت تهديد السلاح وسرقوها، لافتًا إلى أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية بالمنطقة بأرقام السيارة، وذلك لاستعادتها وتلاشى استخدامها فى أعمال إرهابية، خاصة أنها سيارة مياه لا يشك فيها أحد.

وأكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أن مدينة شرم الشيخ شهدت خلال الثلاثة شهور الماضية إصلاحات بالبنية التحتية للمدينة لاستقبال المؤتمر الاقتصادى المزمع انعقاده فى الفترة من 13 إلى 15 مارس الجارى، موضّحًا: "شرم الشيخ فى 3 شهور أصبحت من أجمل مدن العالم".

وأضاف المهندس إبراهيم محلب، خلال كلمته بمؤتمر اللجنة المنظمة للمؤتمر الاقتصادى، أن مصر تمتلك أماكن سياحية ليست موجودة بأى مكان فى العالم ولكن يبقى تهيئة الجو العام وإعداد المناخ المناسب للاستثمار والانطلاق.

ورصد "اليوم السابع" كواليس التعديل الوزارى الذى شمل تعيين 8 وزراء جدد، من بينهم اللواء مجدى محمد عبد الحميد عبد الغفار، وزيرًا للداخلية، خلفًا للواء محمد إبراهيم، والدكتور محمد أحمد محمد يوسف، وزيراً للتعليم الفنى والتدريب، والدكتور محب محمود كامل الرافعى وزيراً للتربية والتعليم خلفاً للدكتور محمود أبو النصر، إضافة إلى الدكتور عبد الواحد النبوى، وزيراً للثقافة، والدكتور صلاح الدين هلال وزيراً للزراعة، والدكتورة هالة محمد على يوسف، وزيرة للسكان، والمهندس خالد على محمد نجم وزيراً للاتصالات، والمهندس خالد عباس رامى وزيراً للسياحة.

"محلب": شرم الشيخ أصبحت من أجمل مدن العالم خلال الـ3 أشهر الماضية

مسلحون يستولون على سيارة مياه بالشيخ زويد لاستخدامها فى أعمال إرهابية

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